Bayer Münih acımadı: 23-0! Bayern Münih, rakibi FC Rottach-Egern'i 23-0 yendi. Alman ekibi, geçen sezon başında da aynı takımla hazırlık maçında karşılaşmış ve rakibini 22-2 mağlup etmişti.

Bayern Münih, hazırlık maçında alt lig takımı olan FC Rottach-Egern'e karşı acımadı! Bundesliga şampiyonu, zayıf rakibi karşısına tam kadro çıkarken maçı 23-0 kazandı. Bayern'e farklı galibiyeti Tolisso (4), Lewandowski (3), Thomas Müller (3), Goretzka (3), Renato Sanches (2), Singh (2), Wriedt (2), Nollenberger, Dajaku, Gnabry ve bir de rakibin kendi kalesine attığı goller getirdi. Alman ekibi, geçen sezon başında da aynı takımla hazırlık maçında karşılaşmış ve rakibini 22-2 mağlup etmişti. Bayern, böylece 1 yılda 2 kez karşılaştığı rakibine 2 maçta 45 gol atmış oldu.

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