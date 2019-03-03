Baydilli’den vatandaşlara ziyaret

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürürken, “7’den 70’e her gönüle dokunacağız çünkü biz gönüllere girmeye adayız” dedi.

31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, Narlıkuyu ve Akbayır Mahallelerinde esnaf ziyareti yaparken yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi.

Seçim çalışmalarına başladığı günden beri vatandaşlarla iç içe olan Başkan Adayı Baydilli, 3,5 yıl hizmet ettikleri Karaköprü’yü en iyi yerlere getirmek için 31 Mart’ta sandıktan güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandıklarını kaydetti.

Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, “Biz burada sadece yol, park, temizlik veya proje yapmıyoruz. Ak Parti belediyeciliği demek, gönül belediyeciliği demektir. Yani hizmetlerin yanında milletin gönlünde yer almaktır. Biz de Karaköprü’de 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunup onların gönlünde yer edinmek istiyoruz çünkü biz öncelikle gönüllere girmeye adayız. Belediyeciliğe gelince zaten en iyisini yapacağımıza, vatandaşımızın ihtiyacı olan hizmetleri gerçekleştireceğimize ve Karaköprü’müzü daha iyi yerlere taşıyacağımıza şüphemiz yok. Vatandaşlarımızın desteği ve duasıyla inşallah hizmetlerin artarak devamını 31 Mart’tan sonra da sağlayacağız. Ziyaretlerde bize sevgisini ve teveccühünü gösteren değerli vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli seçimlere kadar gerek merkezde gerekse kırsalda yaşayan tüm vatandaşlara ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.