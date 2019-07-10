Baydilli’den mahallelerde inceleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileriyle ilçedeki mahallelerde inceleme yaparak sorunların çözümü için talimat veriyor.

Sorunsuz ve modern bir Karaköprü oluşturmak isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mesaisine erken saatlerde başlayarak mahalleleri incelemeye devam ediyor. Baydilli, teknik ekibiyle birlikte her sabah bir mahallede inceleme yaparak sorunları yerinde inceliyor. Sorunları ve şikayetleri yerinde inceleyen Baydilli ilgili birim amirine sorunun en kısa sürede çözümü için talimat veriyor.

Karaköprü’nün çok modern bir şehir olmayı hak ettiğinin altını çizen Başkan Metin Baydilli, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Baydilli, “Biz Karaköprü’ye hizmet etme noktasında ortak akılla çalışma yürüten bir ekibiz. İlçemizdeki sorunları biliyor ve yakından takip ediyoruz. Her sabah da teknik müdürlerimizle birlikte mahallelerimizde bu sorunları inceliyor, çözümü anlamında takibatını başlatıyoruz. Karaköprü’müz her şeyin en güzeline layıktır ve modern bir kent olma yolunda ilerliyor. İnşallah biz de hizmetlerimiz ve gerçekleştirdiğimiz projelerle ilçenin modernleşmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız ve rahat olsunlar sorunların çözümü için sabah akşam çalışacağız” ifadelerini kulandı.

Baydilli incelemeler sırasında vatandaşları ve esnafları dinleyerek taleplerini not alıyor.