Baydilli’den hayırlı olsun ziyareti

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 31 Mart’ta Harran Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı adayı Mahmut Özyavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’u seçim zaferinden dolayı tebrik eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran’ın bu dönemde Başkan Özyavuz ile birlikte hak ettiği yere gelmesini diledi. Ziyarette bir açıklama yapan Baydilli, Şanlıurfa’da 31 Mart seçimlerinde vatandaşların tercihiyle önemli bir zafer kazandıklarını, Cumhur İttifakı adayı olan Özyavuz’un da Harran’da seçilmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi. Baydilli, “Harran sadece Şanlıurfa için değil Türkiye için de çok önemli bir değerdir. İnşallah Mahmut Özyavuz kardeşimiz de gerek turizm anlamında gerekse hizmet bakımından Harran’da çok güzel işler yapıp ilçeyi hak ettiği yere getirecektir. Ben kendisine görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ise Başkan Baydilli’ye ziyaretleri için teşekkür ederken, “Cumhur İttifakı olarak Şanlıurfa’da 12 ilçe ve Büyükşehir’i kazanarak önemli bir başarı elde ettik. Bugün de Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli sağ olsun bizleri ziyaret etti. Kendisini de tekrar seçildiği için tebrik eder, görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kulandı.

İki başkan daha sonra Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti.