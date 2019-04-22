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Baydilli’den 23 Nisan mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:29
Baydilli’den 23 Nisan mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Baydilli mesajında, "Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’mızda Karaköprü’müzde her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olmayı sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi olarak çocuklarımızı da unutmuyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için projeler geliştiriyoruz. Yaptığımız tüm projelerde önceliğimiz her zaman geleceğimiz olan çocuklarımız olmuştur. Bu kapsamda Şanlıurfa’mızda ilk olan oyun ve oyuncak müzemizi çocuklarımıza armağan ettik. Oyun ve Oyuncak Müzemizle çocuklarımızın geçmişten bugüne gelen oyuncakları görebilecek, eski oyunlarla tanışabilecek ve oynayabilecek. Bilim Merkezimizle birlikte artık Şanlıurfa’da bilimin merkezi Karaköprü olacak. Burada çocuklarımız bilimle tanışacak, belki de geleceğin bilim adamları bu yolla Şanlıurfa’dan çıkacaktır. Bugün olduğu gibi bundan sonra da her projemizde çocuklarımıza yer verecek, onlara verdiğimiz değeri göstereceğiz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yılını coşkuyla kutladığımız bugünde, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:29
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