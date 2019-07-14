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Baydilli’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 3.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:01
Baydilli’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 3.yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Baydilli mesajında , "O gece kahramanca mücadele eden, kendini ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.


Baydilli daha sonra mesajına şöyle devam etti: “Bugün 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi emperyalist güçlere uşaklık eden Fetö terör örgütüne bağlı olan ve şanlı ordumuzun içine sızmış bir takım hain, kendisine milletin emaneti olan uçağı, tankı ve silahı milletine yöneltmiş ve 251vatan evladını şehit etmiş, binlerce vatandaşımızı yaralamıştır. Bu hain darbe girişimi tarih boyunca kutlu mücadeleler veren şanlı milletimizin kahramanca mücadelesi ve ölümüne dik duruşu sayesinde Allah’a şükür ki bertaraf oldu ve hainler tek tek yakalandı. Bu darbe girişimi gösterdi ki bizim necip milletimiz söz konusu vatan oldu mu tek vücut olur vatanının bir karışını kimseye vermez. Allah’ın izniyle milletimizin bu feraseti, vatan sevgisi oldukça hiçbir güç ülkemize zarar veremez. Şanlıurfa’mızda da vatandaşlarımız kurtuluş savaşında atalarının yaptığı gibi korkusuzca sokağa çıkıp darbe tehlikesine karşı dimdik durdu. Meydanları her gece doldurup hain emelleri olanlara karşı adeta vatanseverlik dersi verdi. Vatanın bölünmez bütünlüğü için, demokrasi için korkusuzca kendini tanklara, silahlara siper eden milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Şair Orhan Şaik Gökyay’ın dediği gibi, ’Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir.Ben tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, o gece vatan için şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:01
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