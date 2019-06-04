Baydilli vatandaşlarla bayramlaştı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı namazını Dergah Caminde kılan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.Namazın ardından cami cemaati ve vatandaşlarla bayramlaşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ramazan Bayramı’nda barış ve kardeşliğin hakim olmasını diledi.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınların barıştığı günler olduğunu söyleyen Baydilli, "11 Ayın Sultanı Ramazan ayını geride bıraktık. Öncelikle bu ayda yapılan ibadetleri ve tutulan tüm oruçların Allah katında kabul olmasını diliyoruz. Bizi bayrama ulaştıran yüce Allah’ımıza şükürler ediyoruz.Ramazan Bayramının milletimiz ve İslam alemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle başta Karaköprülü hemşerilerim olmak üzere, milletimiz ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.