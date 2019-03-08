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Baydilli MÜSİAD yetkilileriyle bir araya geldi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret Etti.

08 Mart 2019 Cuma 11:00
Baydilli MÜSİAD yetkilileriyle bir araya geldi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret Etti.


31 Mart seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu ziyaretleri gerçekleştiren Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret ederek Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Saatçi ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. İş adamlarına Karaköprü’de yaptıkları çalışmaları, projeleri ve ileride yapacakları projeleri anlatan Baydilli, “Gerek bugüne kadar yaptığımız projeler gerekse yeni dönemde yapmayı düşündüğümüz projeler hakkında bilgi verdik ve fikir alışverişinde bulunduk. Şanlıurfa’nın büyümesi ve kalkınması için çaba sarf eden sivil toplum kuruluşlarımızdan biri olan MÜSİAD’a çalışmalarından ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Saatçi ise Başkan Baydilli’ye ziyaretleri için teşekkür ederek, “Başkanımıza Karaköprü ve Şanlıurfa ile ilgili proje önerilerimizi sunduk ve yapılan çalışmaları değerlendirdik. Gerçekten Metin Başkanımız güzel çalışmalara imza attı ve önemli projeleri var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:00
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