Baydilli mitinge katılan vatandaşlara teşekkür etti

Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa mitingine gösterdikleri yoğun katılım ve ilgi için Şanlıurfalı vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa mitingine vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, bu tablonun 31 Mart zaferinin kutlaması olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa’nın 17 yıldır olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bağrına bastığını ve sevgisini gösterdiğini belirten Baydilli, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Şanlıurfa’mızda çok güzel şekilde ağırladık. Kendisi de bu coşkudan ve sevgiden memnun kaldığını dile getirdi. Karaköprü ’den başlamak üzere gerek yollarda gerekse miting alanın büyük bir kalabalık ve sevgi gösterisi vardı. Allah’ın izniyle Şanlıurfa’nın bu sevgisi ve duruşu 31 Mart zaferinin habercisi ve şimdiden kutlaması olmuştur. Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşerilerimize yine meydanları tıklım tıklım doldurdukları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.