Baydilli kuran kursu öğrencileriyle buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Esentepe Mahallesinde bulunan Gazi Vahide Şefkatlioğlu Kız Kur’an Kursu yaz dönemi Kuran kursu öğrencilerine ziyarette bulunarak sohbet etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaz döneminde Kuran’ı Kerim eğitimi gören çocukları ziyaret ederek sohbet etti.Esentepe Mahallesinde bulunan Gazi Vahide Şefkatlioğlu Kız Kur’an Kursunu ziyaret eden Baydilli Kuranı Kerim eğitimi gören kız öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kuran kursundaki çocuklara bir süre hitap eden Başkan Baydilli Kuran’ı Kerim ve din eğitiminin öneminden bahsederken, yaz dönemini değerlendirerek Kuran kursuna gelen öğrencileri tebrik etti.

Özellikle kız çocuklarının geleceğin anneleri olacağı ve dünyayı şekillendirecek evlatları dünyaya getirecekleri için şimdiden alacakları eğitimin çok önemli olduğunu kaydeden Baydilli, “Kızlarımız en iyi dini ve ilmi eğitimi alacak ki ileride çocuklarını da en iyi şekilde yetiştirsinler. Ben kız çocuklarımızı ve ailelerini yaz dönemini ilimle, dini eğitimle değerlendirdikleri için tebrik ediyorum” diye konuştu.