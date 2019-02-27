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Baydilli iş adamlarıyla bir araya geldi

Şanlıurfa Karaköprüİlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şanlıurfa Şubesi’ni ziyaret ederek iş adamlarıyla bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:38
Baydilli iş adamlarıyla bir araya geldi

Şanlıurfa Karaköprüİlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şanlıurfa Şubesi’ni ziyaret ederek iş adamlarıyla bir araya geldi.


31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Karaköprü mevcut Başkanı Metin Baydilli toplumun her kesimiyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Baydilli, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şanlıurfa Şubesi’ni ziyaret ederek iş adamlarıyla bir araya geldi. Baydilli’ye ziyarette belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı üyeleri de eşlik etti.İş adamlarına Karaköprü’de bugüne kadar yaptıkları projeleri ve hizmetleri anlatan Baydilli, yeni dönemde yapacakları projelerden de bahsetti. TÜMSİAD yönetim kurulu üyeleri ise Karaköprü için düşündükleri projeler ve önerilerle ilgili bir sunum yaparken, Baydilli ile istişarelerde bulundular.Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, TÜMSİAD’ın Şanlıurfa’nın sorunlarıyla ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, kendisini misafir ettikleri için TÜMSİAD yönetim kuruluna teşekkür etti. Baydilli, "31 Mart seçimleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivil toplum kuruluşu ziyaretlerimiz kapsamında TÜMSİAD Şanlıurfa Şubesi’ni ziyaret ederek değerli yönetim kurulu bir araya geldik. Kendilerine ilçemizde yaptığımız çalışmaları ve projelerimizi anlattık. Kendileri de sağ olsun ilçemizle ilgili önerileri, talepleri ve gördükleri sorunlarla ilgili bir sunum hazırlamışlar. Bu sorunlarla birebir ilgilendikleri için, bizlere önerileri ve talepleri için TÜMSİAD üyelerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha iyi bir Karaköprü’yü inşa etmek için çalışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:38
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