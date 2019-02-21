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Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:10
Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.


31 Mart seçimleri için AK Parti Genel Merkezi tarafından Karaköprü Belediye Başkanı adaylığına tekrar seçilen mevcut Başkan Metin Baydilli, seçim çalışmalarını sürdürürken, ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor. Gap Bulvarı esnafını ziyaret eden Baydilli, 31 Mart seçimleri için esnaftan destek istedi. Bugüne kadar sadece seçim dönemlerinde değil her fırsatta esnaf ve vatandaşla bir araya geldiklerini ifade eden Baydilli, yeni dönemde de Karaköprü’yü hep birlikte kalkındıracaklarının altını çizdi.


Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut Başkan Baydilli, “Karaköprü’de görev yaptığımız 3,5 yılda her fırsatta esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların taleplerini, önerilerini dinlemeye dikkat ettik. Çünkü hepimiz Karaköprü’de yaşıyoruz ve bu ilçeyi kalkındırmanın yolu birlikte hareket etmekten geçiyor. İnşallah 31 Mart’ta vatandaşlarımızın ve esnafımızın vereceği destekle yeniden göreve geldikten sonra da esnafımızla bir araya gelecek, fikir alışverişi yapacağız. Karaköprü’müzü hep birlikte çalışarak Güneydoğu’nun parlayan yıldızı haline getireceğiz. Esnafımıza bize gösterdikleri teveccüh ve verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.


Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten Baydilli, seçime kadar sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:10
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