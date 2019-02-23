Baydili hastaları ziyaret ederek destek istedi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Mehmet Akif İnan Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut Başkan Metin Baydilli yoğun tempoda hastaları da unutmayarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu. Baydilli’ye hasta ziyaretinde AK Partili üyelerde eşlik etti. Baydilli, ziyarette hastalarla bir süre sohbet ederken sorunlarını ve taleplerini de dinledi

Ziyaretin ardından konuşan Baydilli, hastaların en önemli ilacının moral desteği olduğunu, kendilerinin de bir nebze moral vermek için ziyarette bulunduklarını dile getirdi.Baydilli, “Hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral vermek istedik. Hastaların duası kabul olur diyerek hasta amca, teyze ve kardeşlerimizin dualarını istedik. Onlara da Allah acil şifalar versin. Hastaların, yakınlarının ve hastane çalışanlarının taleplerini ve sorunlarını dinledik. Hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Baydilli hastane çıkışında bir süre vatandaşlarla sohbet ederek talep ver sorunlarını da not aldı.