Baydar’dan Vali Masat’lıya teşekkür ziyareti

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı sayın Yunus Baydar ve Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Dalanbay, Vali Mustafa Masatlı´ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlıyı makamında ziyaret eden Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı sayın Yunus Baydar ve Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Dalanbay, meraların korunması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yaptığı özverili politikalar sayesinde kısa sürede olumlu sonuçlar dolayısıyla teşekkür ettiler.

Ziyarette Vali Masatlı´ya birlik adına damızlık hayvan maketi takdim edildi. Vali Mustafa Masatlı ya Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına bundan sonraki projelerde desteklerini beyan ettiler.