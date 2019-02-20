Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü etkinleri başladı.

Etkinlikler, Yukarı Kırzı köyünde bulunan ve ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınların onuruna yaptırılan Şehit Kadınlar İffet Anıtı’nın ziyaretiyle başladı.

Törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan,Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk,Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program müftülük görevlilerince Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılmasıyla devam etti. Duanın ardından protokol üyeleri temsili mezarlara karanfil bıraktılar.

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