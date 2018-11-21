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Bayburt'taki kurtarma kazısı tarihe ışık tutacak

Merkeze bağlı Çiğdemtepe köyünde birinci derece arkeolojik sit alanda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yürütülen kurtarma kazısında, Erken Tunç Çağı'na ait olabileceği değerlendirilen oda ve koridor bulundu- Vali Ali Hamza Pehlivan:"Nasıl Aydıntepe ilçesindeki yer altı şehri gidilip ziyaret ediliyorsa burada da muhtemelen öyle bir yapı çıkacak. Yani içine girilip ziyaret edilebilecek bir yapı ortaya çıkacak. Bunu çalışmaların seyri gösterecek"

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:02
Bayburt'taki kurtarma kazısı tarihe ışık tutacak

BAYBURT (AA) - ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt'ta, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanda yürütülen kurtarma kazısında, Erken Tunç Çağı'na ait olduğu tahmin edilen oda ve koridor tespit edildi.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Çiğdemtepe köyünde, yöre halkı tarafından "Hakimtepe" olarak adlandırılan ve birinci derece arkeolojik sit alanı olan höyükte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü iş birliğinde kurtarma kazısı başlatıldı.

Bayburt Müze Müdürlüğünde görevli arkeologlarca yapılan çalışmada, kayalar oyularak oluşturulmuş oda ve koridor bulundu.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt'un 5 bin yıla kadar uzanan tarihi geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, bu medeniyetlerin izlerinin de yapılan çalışmalarla birer birer ortaya çıkartıldığını söyledi.

Bu kapsamda Çiğdemtepe köyünde önceden birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanda da çalışmalar başlatıldığını ifade eden Pehlivan, "Çiğdemtepe köyümüzdeki bu höyükte, 2018 yılı içerisinde Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kontrolünde çalışma başlatıldı. Bu çalışma İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kurtarma kazısı adı altında yapıldı." dedi.

Höyüklerin, geçmişte yaşamış medeniyetlerin yaşam alanlarının zaman içerisinde toprakla dolması sonucu katmanlaşarak tepecikler halini almış yapılar olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bu yapıları biraz kazdığınız zaman adeta medeniyete doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. Kazıda şu görüldü; bu yapı muhtemelen Erken Tunç Çağı'na ait, uzmanlarımız öyle tahmin ediyor. Yine tahminen Roma döneminde höyükle aşağıya doğru inilmek suretiyle tonoz bir yapıyla ilerlenmiş ve kaya bir kütleye gelinmiş. Kaya kütleden itibaren de 30-40 metrelik oyma işlemiyle orada odalar yapılmış."

- "Anadolu'nun tarihine de ışık tutulmuş olacak"

Pehlivan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğü arkeologlarınca yapılan kurtarma kazılarında, geçmiş dönemlerde ana kayada inşa edilen alanda yaklaşık 40 metre ilerleme sağlandığını kaydederek, "Şu anki kazılarda girişten sonra solda bir odaya da varmış durumdayız. Çalışmanın geldiği şu anki aşama bu. Tabi bu çalışma ilerledikçe bilimsel makaleler de ortaya konulacak. Genel olarak Erken Tunç Çağı olduğu tahmin edilmekle birlikte tam olarak hangi döneme ait olduğu ortaya çıkartılacak. Böylece hem Bayburt ilimizin tarihi geçmişinin ne kadar geriye gittiği ortaya çıkacak hem de Anadolu'nun tarihine ışık tutulmuş olacak." diye konuştu.

Anadolu'nun değişik yerlerinde çok sayıda çalışmalar yürütüldüğünü, Bayburt'taki çalışmanın da onlara bir boyut kazandıracağını belirten Pehlivan, bu sene kurtarma kazısı adı altında belirli aşamaya gelen çalışmanın, gelecek sene de devam edeceğini söyledi.

Vali Pehlivan, çalışma devam ettikçe ilginç şeylerin ortaya çıkacağını tahmin ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Höyüklerle ilgili nerede bir çalışma yapılsa hem ait olduğu coğrafyanın hem de dünyanın genel olarak tarihine yönelik birtakım ilave tespitler ortaya koyuyor. Hepimiz bundan faydalanacağız. İlimizin kültürel, tarihi değerleri anlamında envanterine yeni bir kayıt eklenmiş olacak. Nasıl Aydıntepe ilçesindeki yer altı şehri gidilip ziyaret ediliyorsa burada da muhtemelen öyle bir yapı çıkacak. Yani içine girilip ziyaret edilebilecek bir yapı ortaya çıkacak. Bunu çalışmaların seyri gösterecek."

Pehlivan, Bayburt Valiliği olarak alanda yürütülen çalışmaları bütün aşamalarıyla titizlikle takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:02
  1. Bayburt
  2. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
  3. Erken Tunç Çağı
  4. yeraltı şehri

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