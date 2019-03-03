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Bayburt'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi

Şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belirlendi- Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan:- "Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi ve çevre hastanelere sevk edilecek bir durum yok"- "İnşallah bu tür kazalar bir daha yaşanmaz"

03 Mart 2019 Pazar 02:31
Bayburt'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren yolcuların Van nüfusuna kayıtlı Musa Çeltek (38) ile Samsun nüfusuna kayıtlı Gülendam Koç (65) olduğu tespit edildi. Çeltek ve Koç'un cenazeleri otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Buradan Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen Vali Pehlivan yaralı vatandaşlarla görüşerek, İl Sağlık Müdürü ile hastane başhekiminden yaralıların tedavisi hakkında bilgi aldı.

Vali Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 22.00 civarında 112 Acil Servis'e gelen kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin intikal ettiğini söyledi.

Van'dan Samsun'a giden Ömer Olgun idaresindeki 34 PV 2055 plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsünde sürücü ve yolcularla birlikte toplam 26 kişinin bulunduğunu belirten Pehlivan, "Otobüsten yaralı olarak kurtarılan yolcular olay yerine intikal eden 112 ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ben buradaki bütün yaralı vatandaşlarımızla tek tek görüştüm. Yine bazı yaralı yakınları ve sağlık ekiplerimizle de görüştüm. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi ve çevre hastanelere sevk edilecek bir durum yok." dedi.

Vali Pehlivan, olayın duyulmasının ardından Bayburt Devlet Hastanesi'nde görevli bütün uzman personelin ivedilikle hastaneye geldiğini dile getirerek, "Uzman ve pratisyen doktorlarımız, acil ekiplerimiz, yardımcı personelimiz, bütün sağlık personelimiz görevinin başında. Başta başhekimimiz ve İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere çok yakından yaralı vatandaşlarımızla ilgilendiler. Ben bütün yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tür kazalar bir daha yaşanmaz." diye konuştu.

Kazada ilk belirlemelere göre kar yağışının da etkisi olduğunun düşünüldüğüne dikkati çeken Pehlivan, "Olayın net nereden kaynaklandığı adli tahkikat sonunda belli olacak. Şu anda da olay yerinde ilgili savcımız da emniyet birimleriyle beraber gerekli tespitleri, adli tahkikatı da yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazada, Erzurum'da katıldıkları kampı tamamlayarak memleketlerine dönen Judo Genç Milli Takımı sporcuları Furkan Güner ile Batuhan Küçükkaya da hafif şekilde yaralandı.


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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 02:31
  1. Bayburt
  2. kaza
  3. otobüs

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