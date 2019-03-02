Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

BAYBURTA (AA) - Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine giden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ediyor.



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