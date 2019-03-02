Bayburt’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 20 yaralı Bayburt’ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bayburt’ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Van’dan Samsun’a giden yolcu otobüsü, il merkezine 6 kilometre kala Kayışkıran mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi. 22 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişinin hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı. Bayburt Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan 1’nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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