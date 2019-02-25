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Bayburt’ta yangın

Bayburt Merkeze bağlı Göldere köyünde çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 03:25
Bayburt’ta yangın

Bayburt Merkeze bağlı Göldere köyünde çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişiğindekiev ve ahırlara sıçradı. Olayın duyulmasının ardından Bayburt Belediyesine ait itfaiye ekipleri, AFAD, 112 vejandarma ekipleri bölgeye geldi.


İl Özel İdaresi ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar da telef olmaktan kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 03:25
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