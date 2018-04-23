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Bayburt'ta vali koltuğu engelli öğrencinin oldu

Bayburt'ta 23 Nisan kutlamaları kapsamanın Vali Ali Hamza Pehlivan koltuğunu temsili olarak engelli öğrenci Nurbanu Turan'a devretti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:29
Bayburt'ta vali koltuğu engelli öğrencinin oldu

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın makam koltuğuna temsili olarak oturan Nurbanu Turan, istiklal marşını okuyarak bunu tüm Bayburtlulara armağan etmek istediğini söyledi. En büyük hayalinin bir gün vali olmak olduğunu ifade eden Yıldırım ise, Bayburt'un sorunlarına değindi.

Bayburt Valisi Ali Hazma Pehlivan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dolayısıyla evde eğitim gören engelli öğrenci Nubanu Turan ile Bayburt İmamhatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Yıldırım'ı kabul etti.

Makam koltuğuna geçen Turan, dua etmek istediğini ifade ederek, "Allah'ım sizi hiç bunaltmasın" dedi. Vali Pehlivan ise, makamını Turan'a teslim etmekten dolayı şeref duyduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:29
  1. Bayburt
  2. Nurbanu Turan
  3. Hamza Pehlivan

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