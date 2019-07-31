Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı Bayburt’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bayburt’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konursu Köyü’nden Bayburt’a doğru gelen Peyami Safa Karabacak (46) yönetimindeki 25 EY 843 plakalı otomobil, Şingah Mahallesi Bayburt-Çaykara yolu üzerinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Karabacak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabacak, Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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