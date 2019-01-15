BAYBURT (AA) - Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle mahsur kalan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 40 kişi kurtarıldı.



Kentte akşam etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Saruhan ve Ozansu köylerinde taşımalı eğitim alan öğrencilerin de aralarında bulunduğu bir grup vatandaşın mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı.



İhbar üzerine İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu Ozansu köyü istikametinde mahsur kalan 25'i öğrenci toplam 40 kişi bulundukları yerden alınarak köylerine götürüldü.

Saruhan ve Yeniköy mevkisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ekipler, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

- İl genelinde eğitime bir gün ara verildi

Bayburt Valiliği yaşanan olumsuzluklar sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde pek çok yol güzergahında, özellikle köy grup yollarında ulaşımı kesintiye uğratan kuvvetli fırtına, kar yağışı ile aşırı rüzgara bağlı olarak oluşan yoğun tipinin devam ettiği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilen verilere göre bu durumun 16 Ocak 2019 Çarşamba gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, devam eden kuvvetli fırtına, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle özellikle yüksek mevkilerde oluşan yoğun tipi ve buzlanmanın trafiği olumsuz etkilediği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut durum ve elde edilen veriler doğrultusunda yol açma ve kar temizleme çalışmalarında yaşanabilecek gecikmeler de göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı veya mağduriyet yaşamamaları, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilimiz genelinde tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakım evleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 16 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

