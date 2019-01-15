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Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına

Saruhan ve Ozansu köylerinde aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup vatandaş mahsur kaldı

15 Ocak 2019 Salı 19:05
Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup vatandaş mahsur kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Saruhan ve Ozansu köylerinde taşımalı eğitim alan öğrencilerin de aralarında bulunduğu bir grup vatandaşın mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, AFAD ve Jandarma ekipleri, mahsur kalan öğrenci ve vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:05
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