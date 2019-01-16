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Bayburt'ta şiddetli rüzgar

Saruhan ve Yeniköy mevkisinde mahsur kalan 3'ü ilkokul öğrencisi 8 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:35
Bayburt'ta şiddetli rüzgar

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 8 kişi kurtarıldı.

Kentte aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sancaktepe Köyü İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulundan öğrencileri taşıyan Kenan Kanat idaresindeki öğrenci servisi, Yeniköy'e 3 kilometre mesafede mahsur kaldı.

Öğrenci servisinin köye yakın bir yerde mahsur kaldığı bilgisini alan 4 köy sakini, aracın mahsur kaldığı yere ulaştı. Şoförün haber vermesi üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 8 saatlik mücadelenin ardından öğrenci servisine ulaştı.

Öğrenci ve vatandaşları Yeniköy'e ulaştırmak için çalışma yürüten ekipler, bir müddet sonra şiddetli rüzgar nedeniyle ilerleyemedi. Ekipler bunun üzerine öğrenci ve vatandaşları, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın talimatıyla Bayburt il merkezine getirdi.

Bayburt Öğretmenevi'nde misafir edilecek öğrenci ve vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından köylerine ulaştırılacak.

Yeniköy muhtarı ve okul servisi şoförü Kenan Kanat, AA muhabirine, öğrencilerle 8 saat mahsur kaldıklarını söyledi.

Yardım çağrılarına İl Özel İdaresi ekiplerinin yetiştiğini belirten Kanat, çok kar olduğunu ve ekiplerin yolu açmak için yoğun mücadele verdiğini ifade etti.

Kenan Kanat, kar kalınlığının bulundukları alanda fırtına nedeniyle 2 metreye kadar ulaştığını dile getirerek, 3 öğrenciyle yolda kaldıklarını, kendilerini kurtarmak için köyden de 4 kişinin geldiğini, hep birlikte mahsur kaldıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 00:35
  1. Bayburt
  2. fırtına

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