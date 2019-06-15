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Bayburt’ta serinlemek amacıyla baraj, gölet, su kanalı ya da regülatörlere girmek valilik kararıyla yasaklandı

Yaz mevsiminde yükselen sıcaklıklarla birlikte artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi maksadıyla baraj, gölet, sulama kanalı, regülatör ya da taşkından korunma tesislerine girmek yasaklandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 08:10
Bayburt’ta serinlemek amacıyla baraj, gölet, su kanalı ya da regülatörlere girmek valilik kararıyla yasaklandı

Yaz mevsiminde yükselen sıcaklıklarla birlikte artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi maksadıyla baraj, gölet, sulama kanalı, regülatör ya da taşkından korunma tesislerine girmek yasaklandı.


Bayburt Valiliği tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili olarak gönderilen yazıda yasağa uymayanlar hakkında ceza ve yaptırım uygulanması talimatı verildi.


Baraj, gölet ve regülatörlerdeki dalgalı zemin yapısının su derinliğini ani değişimlere maruz bırakabileceğine dikkat çekilen kararda, çeşitli türdeki dolguların zemini çamurlaştırmasının yanı sıra bitki ve tahliye yapılarının da istenmeyen can kayıplarına sebep olabileceği ifade edildi.


Metinde kaldırma kuvvetinin deniz suyuna göre daha az olduğu tatlı sularda boğulma vakalarının sıklıkla yaşanıldığına işaret edilerek, “Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu soğuk şoku, ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik kalp atışı hızı ve tansiyonun yükselmesi ile hipotermi yaşanabilmektedir.” maddesi yer aldı.


Bayburt Valiliği’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, gölet, regülatör, sulama ve drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklandığı belirtildi. Kararda yer alan yasaklı alanlarda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım uygulanacağı bildirilerek, “Aynı şekilde bahse konu alanlarda serinlemek maksadıyla suya giren 15 yaşından küçüklerin sudan uzaklaştırılması konusunda kolluk kuvvetleri, belediye zabıta kuvvetleri ve Devlet Su İşleri görevlileri denetim ve gerekli çalışmaları gerçekleştirecek. Karara uymayanlar, uygulanması veya yerine getirilmesine aykırı davrananlar ile tatbik ve icrasına muhalefet edenler hakkında İl İdaresi Kanunu ile Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden hapis veya para cezası uygulanacak.” denildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 08:10
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