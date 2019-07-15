Bayburt’ta şehitler için dualar edilerek kabirlerine karanfil bırakıldı
Bayburt’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapılarak, dualar edildi, şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bırakıldı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
Bayburt’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapılarak, dualar edildi, şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bırakıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliği ziyaret edildi. Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilmesinin ardından şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakıldı.
Şehitlik ziyaretine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, şehit yakınları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.
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