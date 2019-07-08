0553 313 94 23

Bayburt’ta parklarda çim biçme ve ilaçlama çalışması

Bayburt Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenişehir Parkında yabani ot temizliği, ilaçlama ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
Bayburt’ta parklarda çim biçme ve ilaçlama çalışması

Bayburt Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenişehir Parkında yabani ot temizliği, ilaçlama ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.


Yaz aylarında artış gösteren çim, yabani otların temizliği ve ilaçlama ile park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında çalışma yürüten belediye ekipleri, çevreyi daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.


Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutularak çalışmaların program dahilinde devam edeceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte güneş gözlüğü ile gözünüzden olmayın
    1. Sahte güneş gözlüğü ile gözünüzden..
    2. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    3. Trabzon'da kamyon ile motosiklet..
    4. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    5. Mangal keyfi yaparken ormanı..
    6. Kaybolan 80 küçükbaş hayvan drone ile..
    7. Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatı ne..
    8. Kapalıçarşı'da altın
    9. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    10. Osteoporoz düşük kemik yoğunluğu..
    11. Samulaş’ın borcu 96 milyon TL
    12. Muğla’da 50 milyon liralık uyuşturucu..
    13. Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi
    14. Adilcevaz’da 50 bin sazan yavrusu..
    15. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    16. Duygular vücudumuzu nasıl etkiler?
    17. MGTC’den BİK Müdürüne ziyaret
    18. AFAD’dan tahliye ve kurtarma eğitimi
    19. Çiftçilerin elektrik kesintisi..
    20. Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
    21. Döviz kurları
    22. Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri..
    23. Tokat'ta "Çocuk Üniversitesi"..
    24. Papa’dan göçmenleri koruma çağrısı
    25. İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
    26. Fenerbahçe A takımı ile U-19 takımı..
    27. Isparta’daki uyuşturucu operasyonda..
    28. Balıkesir Büyükşehirde bayrak değişimi
    29. Kayserili Kickboks Sporcular..
    30. TÜM-İŞ Konfederasyonu’ndan Mızraklı’ya..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’