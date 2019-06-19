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Bayburt’ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bayburt’ta yüzlerce Müslümanın katılımıyla mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için gıyabi cenaze namazı kılındı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 05:13
Bayburt’ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bayburt’ta yüzlerce Müslümanın katılımıyla mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Mısır’da darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatının ardından Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bayburt’ta Merkez Yakutiye Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan gıyabi cenaze sonrasında Muhammed Mursi için dua edildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 05:13
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