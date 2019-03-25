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Bayburt’ta misafir öğrenciler Aşıklar Şöleninde buluştu

Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği’nin (BUDER) organizasyonu ile uluslararası öğrenciler Aşıklar Şöleninde buluştu.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:58
Bayburt’ta misafir öğrenciler Aşıklar Şöleninde buluştu

Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği’nin (BUDER) organizasyonu ile uluslararası öğrenciler Aşıklar Şöleninde buluştu.


İçişleri Bakanlığı’nca desteklenen ve Bayburt Valiliği’nin koordinasyonunda Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği’nin “Onlarca Renk Yüzlerce Kültür Dünya 5’ten Büyüktür” proje faaliyetleri kapsamında Tuzcuzade mahalle odasındaki programa Bayburtlu âşıklar Âşık Süphanive Kurban Çil’de katıldı.


Farklı ülkelerden Bayburt’a eğitim-öğretim hayatını sürdürmeye gelen Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim gören 160 misafir öğrenci, mahalle sakinleri ve göçmen ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı âşıklar şöleninde Zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.


Proje ile ilgili bilgi veren Bayburt Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Veysel Akbaş, “Şehrimizdeki misafir öğrencilerimize destek olmak, onlara bu kadim İslam topraklarında yalnızlık hissettirmemek amacıyla BUDER’i kurduk. İlimizde her gecen yıl sayısı artan uluslararası öğrenci kardeşlerimize kayıtsız kalmamak adına arkadaşlarımızla birlikte derneğimiz bünyesinde proje yazdık. Proje kapsamında kitap tahlilleri, geziler, piknikler, ülke tanıtım günleri, konferanslar, âşık buluşmaları, senema vb. etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün Bayburt’un en büyük mahalle odasında âşıklar şöleni vesilesiyle bir aradayız, Bayburt mahalle kültürünü ve mahalle odası işlevini misafir öğrencilerimizle paylaşmak istediğimiz için bu mekânı seçtik. Bayburt’tun her mahallesinde böyle konaklar vardır düğünlerde, cenazeler de ve soğuk kış günlerinde mahallelinin buluşup muhabbet halkaları oluşturduğu ve Bayburt’a özgü tel helvası, lor dolması ve Bayburt böreklerinin ikram edildiği mekânlardır bizde buğun mahalle odamızda bu ikramlarımızı misafir öğrencilerimi zinde tatmasını istedik.


Hamdolsun düzenli olarak da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. ‘Biz Bir Milletiz’ anlayışıyla Misafir öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:58
  1. kültür
  2. kitap

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