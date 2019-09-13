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Bayburt'ta kaybolan inek Gümüşhane'de bulundu

Bayburt’un Gökçedere köyünden kaçan inek Gümüşhane'nin Kale köyünde bir evin bahçesine girince yakalandı. 4 gün boyunca hayvanın sahibini arayan vatandaşlar ineğin videosunu sosyal medyaya yükleyince bulabildi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:02
Bayburt'ta kaybolan inek Gümüşhane'de bulundu

Bayburt’un Gökçedere köyünden kaçan ve iki gün boyunca dereleri, tepeleri aşan inek Gümüşhane'nin Kale köyünde bir evin bahçesine girince yakalandı. 4 gün boyunca hayvanın sahibini arayan vatandaşlar ineğin videosunu sosyal medyaya atınca bulabildi

Bayburt’un Gökçedere köyünden satın alındığı gün kaçan inek 55 kilometre uzaklıktaki Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kale köyünde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçesindeki hayvan pazarından 7 Eylül tarihinde Ersil Aydın adlı çiftçinin aldığı 2 inekten biri, satın aldığı günün akşamında yayladan kaçtı. İki gün boyunca dağları, tepeleri, dereleri aşan inek 9 Eylül günü gece yarısı Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kale köyünde bir evin bahçesine girdi.

Ev sakinlerinin gece yarısı kapıya çıkmasıyla fark edilen inek 4 gün boyunca beslenirken, önce Kale köyünde daha sonra civar köylere haber salınmasına rağmen sahibi bulunamadı. Jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı çalışmayla kulak küpesinden Giresun’un Alucra ilçesine bağlı olduğu anlaşılan ineğin sahibi arandığında bu kez ineğin satıldığı bilgisine ulaşıldı.

Sahibi bulunamayan ve “Garip” adı verilen ineğe ev sahipleri 4 gün boyunca su ve ot verirken, sahibinin bulunması için çekilen video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşıldı.

Videonun yayılmasının ardından Bayburt iline bağlı Gökçedere köyünden Ersil Aydın adlı üretici hayvanını akşam saatlerinde gelerek teslim aldı.

“Geldiğinde karnında ve topuğunda kan izi vardı”

Gece yarısı kapılarının önündeki ineği bahçesine bağlayarak 4 gün boyunca bakımını yapan Nurgül Bayrakoğlu, “Gece 11 sıralarıydı kapıya çıktım ki bir inek var. Köyümüzden birisinin ineği diye sahip çıktım. Birkaç yere telefon açtık geldi baktılar ve hayvanın bu köyden olmadığı anlaşıldı. Jandarma’ya, Belediye’ye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne haber ettik. Bugünle 4 gündür sahibi çıkmamıştı. Geldiğinden beri hayvanı bakıyoruz. Geldiğinde karnında ve topuğunda kan izi vardı” dedi.

Hayvana ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Bayrakoğlu, “Ot verdik, su verdik. Elma topladık verdik. Fasulyeleri söküp verdik. Bize misafir gibi geldi ve bizde onu geldiğinden beri bakıyoruz” diye konuştu.

İneğin bulunması için çektiği videoyu sosyal medya hesabına yükleyen ve sahibi belli olmadığı için ineğin adını “Garip” koyan Sedanur Tokmak ise, “9 Eylül akşam saatlerinde halam ineği kapıda buldu. Sabah kalktığımızda inek bulduğunu söyleyince bize bizde hemen yetkilileri aradık. İneğin küpe numarasını vererek Giresun’un Alucra ilçesine bağlı çıktı ama sahiplerine ulaşamadılar. 4 gündür ineği elimizden geldiğince bakıyoruz. Biz ona çok alıştık, o bize alıştı. Sosyal medyaya attıktan sonra herkes bulunması için gayret gösterdi” ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Murat Ünsal da, “Benim haberim olur olmaz hemen gerekli yerleri arayıp bilgi verdik. Jandarma ve Tarım’da araştırma yaptık ama sahibine ulaşamadık. Kulak küpe numarasından kayıtlı olduğu üreticiyi aradık ama o sattığını söyledi hayvanını. Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:02
  1. Giresun
  2. Aydın
  3. Bayburt
  4. Gümüşhane

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