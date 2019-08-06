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Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç kız aranıyor

Bayburt’ta önceki gün kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:01
Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç kız aranıyor

Bayburt’ta önceki gün kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve köylüler genç kızı bulabilmek için seferber olurken, aramalarda drone ve iz takip köpeği de kullanılıyor.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akşar köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki Melike Erdoğan, pazar günü akşam saatlerinde evden çıktı. Kızlarının eve gelmemesi üzerine telefonunu arayan ve yanıt alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Köy içerisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çevredeki dağlık arazilere yöneldi.


Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan gelen AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra çok sayıda köylünün de destek verdiği aralamalarda iz takip köpeği ve drone kullanılarak dağlık ve ormanlık alan taranıyor. Dün karanlık nedeniyle ara verilen çalışmalara bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan ekipler, Melike E.’nin bulunabilmesi için iz takip köpeğinin de desteğiyle dağlık araziyi didik ediyor.


Öte yandan genç kızın geçtiğimiz yılda aynı şekilde kaybolduğu ve dağlık arazide bir gün geçirdikten sonra köyün yaklaşık 15 kilometre ötesinde arazide bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:01
  1. doğa

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