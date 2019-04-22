Bayburt’ta kar yağışı
Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.22 Nisan 2019 Pazartesi 12:06
Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Türkiye’de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt’ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.
Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
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