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Bayburt’ta İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İl Ekonomi Değerlendirme Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:34
Bayburt’ta İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İl Ekonomi Değerlendirme Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, meslek odaları başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcılar ve ilgili kurul üyeleri katıldı.


Toplantıda Bayburt için ekonomik öneme sahip yatırım ve istihdam konuları ile bu alanda yürütülen ve planlanan çalışmalar, devlet tarafından sağlanan teşvikler, teşviklerden yararlanabilecek girişimcilerin bilgilendirilmesi, eğitim ve rehberlik faaliyetleri konuları ele alındı.


Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Pehlivan dünya gelinde ve ülkemizde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler hakkında bir takım değerlendirmelerde bulunduktan sonra şunları söyledi: ”Belli aralıklarla yaptığımız ekonomi değerlendirme toplantılarının, istihdama katkı yapmak, ekonomik alandaki yatırım girişimlerini değerlendirerek destek olmak, devletimizin sunmuş olduğu teşvikleri, imkânları girişimcilerimizle buluşturmak ve yerelden ulusala katma değer oluşturarak ülkemizin genel ekonomisine katkı sunmak gibi bir amacı var. Bu bağlamda Bayburt İlimizi coğrafi yapısı, iklimi, ulaşım şartları, sosyo ekonomik yaşamı şekillendiren ve temelde tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapısı, potansiyelleri, gelişme aşamasında olan organize sanayi bölgesi ile bir bütünlük içerisinde ele almaktayız. Temel amacımız, hedefimiz ilimizde ekonomik katma değerin giderek artmasını sağlamaktır.”


Teşvik ve desteklerin temel amacının yatırımların önünün açılması olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Bunları en iyi şekilde değerlendirdiğimizde inanıyoruz ki var olan sıkıntıları aşıp, önemli ve faydalı mesafeler alınacaktır. Tarım hayvancılık alanındaki teşvikler, esnafımıza sanayicimize yönelik teşvikler devamlılığını sürdürüyor. Bunun yanında Bayburt’un da dahil olduğu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) bünyesinde altyapının geliştirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi için zaman zaman çağrılar yaparak girişimcilerimize destek olmaya gayret ediyoruz. ” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan İstihdam Seferberliğinin devam ettiğini anımsatan Vali Pehlivan şunları söyledi: “Biz de Bayburt olarak ölçeğimize göre güzel bir performans ortaya koymak gayreti içindeyiz. Bu yıl ikinci istihdam seferberliği süreci devam ediyor. Burada amaç, artı bir kişiyi daha nasıl istihdam edebiliriz. Bunu nasıl sağlayabiliriz. Hangi sektörde ya da alanda sağlayabiliriz. İlave bir kişiye istihdam sağlanması demek bir ailenin geçiminin temin edilmesi anlamına geliyor. Bütün gayemiz, çabamız bu sayıyı artırmaktır.” İfadelerini kullandı.


Vali Pehlivan’ın ardından Sanayi ve Teknoloji, İŞKUR, KOSGEB, SGK, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile Defterdarlık yetkilileri sunumlarını gerçekleştirdi. İşadamlarının görüş ve beklentilerini dile getirmeleri sonrasında kurul üyeleri çeşitli konularda önerilerini paylaştı.


Muhtelif kararların alınmasının ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 00:34
  1. doğa

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