Bayburt’ta FETÖ’den aranan kadın Kahramanmaraş’ta yakalandı Bayburt’ta FETÖ/PDY’den aranan kadın, Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Bayburt’ta FETÖ/PDY’den aranan kadın, Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Narlı Mahallesi’nde yapılan yol kontrolü sırasında Bayburt’ta Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan F.Ş.’yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan F.Ş, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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