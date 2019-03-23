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Bayburt’ta FETÖ’den 1 tutuklama

Bayburt’ta Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:25
Bayburt’ta FETÖ’den 1 tutuklama

Bayburt’ta Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.


Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullanan, örgüt içerisinde sorumlu olarak görev yapan, FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya’da hesap artırımına giden ve örgüte müzahir dershanede öğretmen olarak çalışan firari şüpheli A.E.’yi Erzurum’da yakaladı. Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:25
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