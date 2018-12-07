Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı kadın öldü

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, B.K'nin kullandığı 69 K 0151 plakalı beton mikseri, Esentepe ile Tuzcuzade Mahallesi'nin kesiştiği Kışla kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kıyafetinin içine dikilmiş bölümde 9 bin lira bulunduğu öğrenilen kadının kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Kaza yerine yakın bölgedeki binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadının yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalması yer alıyor.