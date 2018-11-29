Bayburt'ta "Atatürk heykeli" tartışması

BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Atatürk heykeli" fotoğraflarının, olumsuz algı oluşturmak için saptırılarak yayınlandığını bildirdi.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediye tarafından kentte hem otopark hem de Saray Bahçesi projesinin yapıldığı belirtildi.

Proje çalışmaları esnasında kaidesinden alınan Atatürk heykelinin, brandayla koruma altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları neticesinde heykelin brandası zarar görmüş olup yenisiyle değiştirilmiştir. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli Bayburt'a kazandıracağımız Saray Bahçesi'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır. Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



