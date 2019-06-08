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Bayburt’ta ata sporu cirit sporu yaşatılıyor

Bayburt’ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 08:01
Bayburt’ta ata sporu cirit sporu yaşatılıyor

Bayburt’ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor. İki hafta bir düzenlenen hazırlık karşılaşmalarına vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de ilgi gösteriyor.


Bayburt Belediyesi cirit sahasında düzenlenen hazırlık karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği, oldukça zevkli ve heyecanlı geçen gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi Ortadoğu ülkelerinden gelen Arap turistler de ilgiyle takip etti.


Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı.


Bayburt’ta iki haftada bir düzenlenen gösteri müsabakalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten ciritçiler, “Vatandaşlarımız müsabakalara yoğun ilgi gösteriyor. Bayburt’ta ata sporumuz cirit günden güne gelişiyor.” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:01
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