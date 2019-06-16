Bayburt'ta aranan FETÖ'cü, Kahramanmaraş'ta yakalandı Kahramanmaraş'ta yol kontrolü yapan Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında Bayburt'ta yakalama kararı bulunan FETÖ üyesini gözaltına aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli, Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalandı.



Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi girişinde yaptıkları yol uygulamasında, hakkında Bayburt Ağır Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan F. Ş'yi (26) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş, tutuklandı.

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