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Bayburt'ta aranan FETÖ'cü, Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş'ta yol kontrolü yapan Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında Bayburt'ta yakalama kararı bulunan FETÖ üyesini gözaltına aldı.

16 Haziran 2019 Pazar 15:30
Bayburt'ta aranan FETÖ'cü, Kahramanmaraş'ta yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli, Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalandı.

Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi girişinde yaptıkları yol uygulamasında, hakkında Bayburt Ağır Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan F. Ş'yi (26) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş, tutuklandı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:30
  1. Bayburt
  2. Kahramanmaraş
  3. Pazarcık ilçesi
  4. Firari FETÖ'cü
  5. gözaltı

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