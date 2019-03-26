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Bayburt'ta 61 düzensiz göçmen yakalandı

26 Mart 2019 Salı 18:45
Bayburt'ta 61 düzensiz göçmen yakalandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Ağrı'dan yola çıkan düzensiz göçmenlerin Bayburt üzerinden Trabzon'a götürüleceği tespit edildi.

Ağrı'dan bir minibüsle getirilen 61 düzensiz göçmenin Bayburt-Erzurum kara yolunun Maden köyü mevkisinde kiralanan bir başka minibüse sevk edildikleri belirlendi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri getiren 4 kişi ise gözaltına alındı.

Bu kişilerin işlemleri, Bayburt İl Jandarma Komutanlığında sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:45
  1. Bayburt
  2. düzensiz göçmen
  3. operasyon

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