Bayburt'ta 298 sandıkta 58 bin 562 seçmen oy kullanacak
Bayburt'ta 58 bin 562 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek- 298 sandığın kurulacağı Bayburt'ta, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile muhtarlar oylanacak27 Mart 2019 Çarşamba 17:41
BAYBURT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Bayburtlular, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Bayburt'ta 58 bin 562 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Bayburt'taki seçmen sayısı 6 bin 597 kişi arttı.
Bayburt'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 294 sandık kurulurken, bu seçimlerde 298 sandık hazırlanacak.
- En fazla seçmen merkez ilçede
Bayburt'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Merkez ilçe. 46 bin 201 kayıtlı seçmenin bulunduğu Merkez ilçede, 225 sandık kurulacak.
Merkezden sonra ikinci sırada 41 sandık ve 6 bin 603 seçmenle Demirözü yer alırken, 32 sandık ve 5 bin 758 seçmenle Aydıntepe en az sandık ve seçmene sahip ilçe konumunda.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Merkez22546 bin 201
Demirözü41 6 bin 603
Aydıntepe32 5 bin 758
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