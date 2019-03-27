0553 313 94 23

Bayburt'ta 298 sandıkta 58 bin 562 seçmen oy kullanacak

Bayburt'ta 58 bin 562 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek- 298 sandığın kurulacağı Bayburt'ta, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile muhtarlar oylanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 17:41
Bayburt'ta 298 sandıkta 58 bin 562 seçmen oy kullanacak

BAYBURT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Bayburtlular, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Bayburt'ta 58 bin 562 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Bayburt'taki seçmen sayısı 6 bin 597 kişi arttı.

Bayburt'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 294 sandık kurulurken, bu seçimlerde 298 sandık hazırlanacak.

- En fazla seçmen merkez ilçede

Bayburt'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Merkez ilçe. 46 bin 201 kayıtlı seçmenin bulunduğu Merkez ilçede, 225 sandık kurulacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 41 sandık ve 6 bin 603 seçmenle Demirözü yer alırken, 32 sandık ve 5 bin 758 seçmenle Aydıntepe en az sandık ve seçmene sahip ilçe konumunda.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez22546 bin 201

Demirözü41 6 bin 603

Aydıntepe32 5 bin 758

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:41
  1. 31 mart yerel seçimleri
  2. Bayburt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD'nin kararı Müslümanlar tarafından kabul edilemez"
    1. "ABD'nin kararı Müslümanlar tarafından..
    2. Sivassporlu futbolcular Ulu Cami’yi..
    3. Ağrı'da kimsesiz düzensiz göçmen..
    4. Yalçın: “Tuzaklara karşı dalgakıran..
    5. Üniversite öğrencileri fidan dikti
    6. Serbest piyasada altın fiyatları
    7. Üzerinde uyuşturucu çıkan 5 kişi..
    8. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza..
    9. Hırsızlık şüphelisi kadının doğum..
    10. "Türkiye'de en az 100 bin Rus var"
    11. Karabük'te orman yangını
    12. Başkan Sakallıoğlu öğrencilerle bir..
    13. Otomobilin motoruna giren kedi,..
    14. Bursa'daki darbe girişimi davasında..
    15. Rusya o ülkeye askeri üs açıyor!
    16. Venezuela Meclisi: “Rus askeri varlığı..
    17. ‘Doğada hepimize yer var’ sergisi..
    18. Bakan Çavuşoğlu Çerkezköy’den..
    19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    20. AK Parti’li Dinç: “Tarım Bakanımız..
    21. Beytekin: "Samsun’a yurt içinden ve..
    22. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    23. Bakan Pekcan: "Türkiye’de biz kağıtsız..
    24. Büyükelçi Berger’den Büyükşehir..
    25. Alman basını yazdı! O ülkeye ambargo..
    26. Alan, Fevkani köprüaltı esnafını..
    27. "Doğal gaz ve elektrikte önümüzdeki..
    28. Dabakhane Mescidi, 119 yıl sonra..
    29. Antalya’da trafik kazası: 1 ölü,3..
    30. İstanbul Arel Üniversitesi, Gökhan..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek