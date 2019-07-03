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Bayburt’ta 2018 yılında 498 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre, Bayburt’ta 2018 yılında 498 kişi hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
Bayburt’ta 2018 yılında 498 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre, Bayburt’ta 2018 yılında 498 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü Haziran ayı haber bültenleri özeti verilerini yayımladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,95 arttı. Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinin dâhil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,97 arttı.


Ölüm istatistikleri, 2018 ülkemizde 2018 yılında ölen kişi sayısı 426 bin 106 oldu. Erzurum’da 2018 yılında ölen kişi sayısı 4 bin 91 oldu, Erzincan’da 2018 yılında ölen kişi sayısı bin 471 oldu, Bayburt’ta 2018 yılında ölen kişi sayısı 498 oldu.


Devlet Destekli Tarım Sigortaları, 2018 ülkemizde, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli %39,3 arttı.


Su Ürünleri, 2018 ülkemizde, su ürünleri üretimi 2018 yılında %0,3 azaldı.


Kümes hayvancılığı üretimi, Nisan 2019 tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.


Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Nisan 2019 Ticari süt işletmelerince Nisan ayında 847 bin 19 ton inek sütü toplandı.


Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2019 Ülkemizde, İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı.


Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2019 Ülkemizde, Tarım - ÜFE Mayıs ayında %0,95 azaldı.


İşgücü İstatistikleri, Mart 2019 İşsizlik oranı %14,1 seviyesinde gerçekleşti.


Konut Satış İstatistikleri, Mayıs 2019 ülkemizde 2019 Mayıs ayında 82 252 konut satıldı. Erzurum’da 2019 Mayıs ayında 389 konut satıldı. Erzincan’da 2019 Mayıs ayında 126 konut satıldı. Bayburt’ta 2019 Mayıs ayında 26 konut satıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
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