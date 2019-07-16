Bayburt’ta 15 Temmuz 3. yılında anıldı Bayburt’ta 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Bayburt’ta 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Caddesi’nde toplanarak mehteran takımı eşliğinde, ellerinde Türk Bayraklarıyla cadde boyunca yürüdü.

Daha sonra Saray Bahçesi’nde devam eden etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’anı Kerim okunup 15 Temmuz Gecesi yaşanan olayların yer aldığı slayt gösterisi izlendi.

Buradaki Programda Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından etkinlikler mehteran takımı gösterisi ve yerel sanatçıların şiir, müzik dinletisiyle devam etti.

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