Bayburtlular Şahin’e kucak açtı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Bayburtlular Derneği’ni ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Bayburtlular Derneği’ni ziyaret ederek Ereğli’de yaşayan Bayburtlular ile buluştu. Şahin, Dernek lokalinde Başkan Cengiz İbrahim Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sıcak ve samimi bir ilgi ile karşılandı. AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin burada yaptığı konuşmasında projelerini anlattı ve bu seçimlerin Kdz. Ereğli’nin kötü kaderini değiştirebilecek bir seçim olduğunun altını çizerek, “Cumhurbaşkanımız Ereğli’ye bizzat gelerek belediyenin arkasında olduğunu söyledi. Tüm projelerimizin kefili oldu ve altına imzasını attı. Eğer böyle bir dünya liderinin desteğini arkasına alabilecek başka bir aday varsa söyleyin bende ona oy vereyim” dedi. Şahin, Bayburtlulara güvendiğini ve 31 Mart seçimlerinde Ereğli’nin geleceği için oy kullanacaklarından hiç kuşkusunun bulunmadığını da belirtti. Kendisinin henüz 52 yaşında olduğunu hatırlatan Şahin, 5 yıl sonraki seçimlerde de aday olacağını, bu nedenle sürekli olarak hesap verebilir bir belediye başkanlığı yapmak zorunda olduğunu belirterek, “Ben başarmak zorundayım. Proje üretip hayata geçirmek mecburiyetindeyim. Çünkü yaşım daha 52 ve 5 yıl sonra, yani 57 yaşında yeniden aday olarak karşınıza çıkacağım. Ama rakiplerimizin böyle bir şansı yok. Onlar 5 yıl sonra aday olmayacaklar. Bu nedenle onlar bu halka hesap da vermeyecekler. Biz korkutmaya, gerginlik yaratmaya, kaos yaratmaya gelmiyoruz. Kimseden hesap sorma gibi bir düşüncemizde yok. Ereğli halkı bunu da düşünerek oyunu kullansın” dedi. Şahin Bayburtlular Derneği’nden sonra Kdz. Ereğli’de kamu kuruluşlarında görev yapan Hak-İş üyelerini ziyaret etti. Hak-iş üyelerine projelerini anlatan Şahin, gençlerin desteğini arkasına almaktan da büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.