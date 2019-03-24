Bayburtlu taraftarlar Diyarbakır’da Bilnet Okulları’nın sponsorluğunda ağırlandı TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup’taki Diyarbekirspor-Bayburt Özel İdare Gençlikspor maçı için Diyarbakır’a gelen Bayburtlu taraftarlar, Azrailler Grubu’nun organizasyonuyla Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü sponsorluğunda ağırlandı.

Diyarbakır ve Bayburtlu taraftarların bir araya geldiği dostluk yemeğinde renkli görüntüler yaşandı. Bayburt’ta sezonun ilk yarısında oynanan maçta çok iyi misafir edildiklerini belirten Azrailler Grubu Derneği 2. Başkanı Fırat Güneş, “Taraftarlarımıza yasak uygulanan Bayburt’taki maçta bizleri ağırlayan, misafir eden Bayburtspor taraftarlarını şehrimizde kahvaltıda ağırladık. Bu organizasyonumuzda grubumuza kolaylıklar sağlayan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç’a teşekkür ederiz” dedi.

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