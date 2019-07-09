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Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri projelerle Ankara yolunda

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca hayata geçirilen Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında Bayburt’tan üç kadın çiftçi hazırladıkları projelerle Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:43
Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri projelerle Ankara yolunda

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca hayata geçirilen Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında Bayburt’tan üç kadın çiftçi hazırladıkları projelerle Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.


Vali Ali Hamza Pehlivan’ın eşi Yıldız Pehlivan bu kapsamda Rize’de düzenlenen Bölgesel Proje Pazarı’na katılan kadın çiftçilerle bir araya geldi.


Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programına başvuran 40 kadın çiftçiye İŞKUR ve KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliği ile 5 gün boyunca Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü proje uzmanları eşliğinde yenilikçi fikirlerini projelendiren çiftçiler daha sonra il elemelerinde ilk 10’a girebilmek için yarıştı. Çeşitli kriterlere göre elemeye tabi tutulan projeler arasından ilk 10’u il jürisi tarafından Rize’de düzenlenen Bölgesel Proje Pazarı yarışmasına gönderildi.


Rize’de düzenlenen ‘Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Takdim Töreni’nde Bayburt’u Türkiye finallerinde projeleri ile temsil edecek kadın çiftçilerin Hatice Türk, Surenur Ersen ve Rumeysa Yazoğlu olduğu açıklandı.


Değerlendirme sürecinin devam ettiği Türkiye Finalleri’nde ilk üç proje sahibi 15 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek Girişimci Kadın Çiftçi Ödül Töreni ile duyurulacak. Finalde yarışan projelerin derece elde etmesi durumunda ise proje sahiplerine 10 bin ile 40 bin lira arasında destekleme verilerek projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.


Bayburt’u Türkiye finallerinde temsil edecek kadın çiftçileri tebrik eden Yıldız Pehlivan, birinci olan Türk, ikinci olan Ersen ve üçüncü olan Yazoğlu’na hediye çeklerini takdim etti.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Bayburt’ta ilk on proje arasına girmeyi başaran proje sahiplerine de çeşitli hediyeler verildi.


Karadeniz Bölgesi’nde Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon’u kapsayan Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem verilip üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek ve uygulanabilecek projelerin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:43
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