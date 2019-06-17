0553 313 94 23

Bayburt ve Gümüşhaneliler memleketlerini İstanbul’a taşıdı

Gümüşhane ve Bayburtlular, konuk oldukları Bağcılar Belediyesi 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nde yörelerine ait oyun ve folklor gösterilerini Bağcılarlıların izlenimine sundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:07
Bayburt ve Gümüşhaneliler memleketlerini İstanbul’a taşıdı

Gümüşhane ve Bayburtlular, konuk oldukları Bağcılar Belediyesi 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nde yörelerine ait oyun ve folklor gösterilerini Bağcılarlıların izlenimine sundu. Programda Gümüşhane ve Bayburtlu belediye başkanı ve siyasetçiler de İstanbul’da yaşayan hemşehrileriyle buluştu.


Bağcılar Belediyesi’nin yoğun ilgi gören 7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali, Doğu Karadeniz’in kardeş şehirleri olan Gümüşhane ve Bayburtluları ağırladı. Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Bağcılar Gümüşhaneliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programa hem İstanbul’dan hem de memleketten gelen binlerce kişi katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’da yıllardır birlikte yaşamanın, kardeşliğin gönül köprülerini memleketlerimize kadar ulaştırmanın onur ve mutluluğunu hep yaşadık. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart’ta da Gümüşhaneli ve Bayburtlu kardeşlerim her zaman bizi desteklediler. Bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki 23 Haziran’da da Cumhur ittifakının yanında olacağınızdan hiç şüphem yok. Rabbim birliğimizi daim eylesin kardeşliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat vermesin diyorum” dedi.


AK Parti Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise “Biz Gümüşhane Bayburt etle tırnak gibiyiz. Türkiye 81 il Gümüşhane Bayburt ise tek il aynı burada olduğu gibi. Tek il olma noktasında büyüklerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün bu programı yapmamızı sağlayan burada bir araya gelmemizi sağlayan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı abimize teşekkür ediyorum. Lokman abimiz Giresun Bulancak’ta doğdu ama biz onu hep Gümüşhaneli olarak görüyoruz. Bize ilçelerimize ve o yöreye Bağcılar’dan hep destek olmuştur. Şehrim adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


İlerleyen saatlerde iki şehre ait yöresel etkinlikler renkli bir gece yaşattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nı dolduran Bağcılarlılar, Bayburt Bar Ekibi’nin sunduğu folklor gösterisiyle doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar açık alanda halk oyununa eşlik etti. Gümüşhaneliler, memlekette oynadıkları Bom oyununu sahnede oynadı.


Festivale AK Parti Bayburt milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Bağcılar Gümüşhaneliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Der. Başkanı Ali Ağaç ve vatandaşlar da katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:07
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki Yaz Şenliğine katıldı
    1. Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki..
    2. Adıyaman’da Akua park bu yıl da..
    3. Psikolojik rahatsızlığı olan turist,..
    4. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş"..
    5. Goji Berry hasadı için gün sayılıyor
    6. Köylerde bulunan 16 metruk bina yıkıldı
    7. Tarihi Zerzavan Kalesi’nde taekwondo
    8. Aydın’da elektronik sigara operasyonu
    9. ABD'de sokak partisinde silahlı..
    10. Biga Belediyesinde stratejik plan..
    11. Çocuklar yaz döneminde..
    12. Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker..
    13. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP..
    14. 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi
    15. Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası..
    16. Her salı günü vatandaşlara ayrılacak
    17. Caretta carettalar için havai fişek..
    18. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    19. YKS’ya geç kalan öğrencilerin..
    20. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    21. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    22. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    23. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    24. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    25. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    26. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    27. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    28. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    29. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    30. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!