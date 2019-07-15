Bayburt Valisi Pehlivan’dan 15 Temmuz mesajı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Pehlivan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu topraklarını bin yıldır kendine yurt edinmiş olan aziz Milletimiz bağımsızlık, özgürlük, güven ve refah içerisinde yaşama anlayışını hâkim kılmak için geçmişten bugüne ağır bedeller ödemiştir. Medeniyetler tarihine eşsiz mücadeleler ve şanlı zaferlerle damga vuran milletimiz milli ve manevi değerleri uğruna canını vermeyi her zaman kendine yüce bir paye olarak görmüştür.

Milletimiz kendisini bölmek, parçalamak, diz çöktürmek isteyenlere karşı göğsündeki iman ateşini mücadele azmi ve kararlılığıyla birleştirip her daim yekvücut olarak mücadele etmiştir.

Kirli emelleri, yıkım planları her defasında milletimizin sarsılmaz iradesine çarparak yerle bir olan şer odakları, 15 Temmuz 2016’da bir kez daha ortaya çıkarak hain darbe girişimiyle bölücü hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmıştır.

Kendisini zillete sürüklemeye, devletinden, vatanından, bayrağından, inanç değerlerinden, özgürlüğünden mahrum bırakmaya kalkışanlara karşı, kutsal vatan toprağını kaderine terk etmeyen Aziz Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ölümüne mücadele çağrısına kulak veren milyonlarca ferdiyle tankların önüne atlamış, göğsünü mermilere siper etmiş, ecdadının şehit kanlarıyla sulayarak kendisine emanet bıraktığı vatan toprağına sahip çıkmıştır.

Ülkemizi zapt edip, milletimize pranga vurmaya çalışan silahlı bölücü terör örgütü FETÖ mensuplarına milletimiz gereken karşılığı vermiş, bağımsızlığına halel getirilmesine asla müsaade etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.

Aziz Milletimiz; vatan sevgisi, şehitlik ve gazilik anlayışı ile 15 Temmuz gecesi tarihin akışını değiştirmiştir. 15 Temmuz, cesaretin ihanete, vatanına, devletine samimiyetle bağlı olan milletin, hainlere karşı galip geldiği, insanlık tarihine altın harflerle yazılan büyük bir kahramanlık destanı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine, güven ve huzuruna yönelik alçakça girişimler bundan sonra da asla amacına ulaşamayacak, hain emeller peşinde koşan bütün şer odaklarına, terör örgütlerine, devletimiz ve milletimiz tarafından hak ettikleri karşılık verilecektir.

Tarih boyunca FETÖ’nün tertiplediği hain darbe girişimi gibi pek çok badireyi bertaraf etmeyi başaran bir ecdadın evlatları olarak bizlere düşen birimize daha çok kenetlenip şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çok daha fazla çalışmaktır.

İcra etmekte olduğumuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit düşen vatandaşlarımız ve güvenlik birimleri mensuplarımız başta olmak üzere bütün Şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden Gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, hayatta olan Gazilerimize huzurlu, sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”