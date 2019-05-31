Bayburt Vakfı ile Bayburt Derneği’nden geleneksel iftar programı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Vakfı ile Bayburt Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı.

Vali Pehlivan iftar programında yaptığı konuşmada davetlilere teşekkür ederek yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Bayburtlularla bir arada olmanın kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Vali Pehlivan Bayburt’un il olarak genç olmakla birlikte kadim bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Vali Pehlivan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Unutmayın ! Bayburt, Türkiye’dir.” sözünü anımsatarak, “Evet Bayburt Türkiye’nin, Anadolu’nun adeta bir özeti. Gelenek ve görenekleriyle, asırlardan beri yaşatmış olduğu değerleriyle, yardımlaşma kültürü ve birlikteliğiyle, diğergamlığıyla Bayburt gerçekten Anadolu’nun bir özeti durumunda. Bir tarafında Dede Korkut ile Çini Maçin kalesi, diğer tarafında gelenekle modern anlayışı birleştiren Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Kültür Evi ile Bayburt, Bayburtlu hemşerilerimizin bugüne ve geleceğe kattığı değeri ifade ediyor. Bayburt’ta halen köy ve mahalle odalarında Dede Korkut Hikayeleri anlatılır. Bayburt’a ve Bayburt’ta yaşayan hemşerilerimize, gerekse de gurbet yolunu tutmak zorunda kalmış fakat memleketiyle bağını hiçbir zaman koparmamış Bayburtlu hemşerilerimize hizmet etmek bu anlamda bizim için de ayrı bir memnuniyet ve gurur kaynağı. Bu akşam bu anlamlı sofrayı hazırlayarak bizleri sizlerle buluşturan Bayburt Vakfı Başkanımıza, Bayburt Derneği Başkanımıza, emeği olan bütün kişi ve kurumlara bu vesileyle teşekkür ediyorum. Birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

İftarda Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin yanı sıra Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş da birer konuşma yaparak davetlileri selamladı.

İftar programının ardından davetliler hatıra fotoğrafı çekildi.